Grêmio: Kannemann é a única dúvida para a decisão

O Grêmio pode ficar sem um dos jogadores que tinham volta prevista para o primeiro jogo da final do Gauchão, no sábado contra o Caxias, no estádio Centenário. Um dos importantes reforços que o técnico Renato Portaluppi teria para agregar à equipe corre o risco de não atuar. O zagueiro Kannemann, suspenso na última partida, não tem presença garantida amanhã.

O argentino voltaria naturalmente ao time, se não fosse um desconforto muscular que vem o tirando dos treinamentos. Na reapresentação do grupo, na última segunda-feira, o jogador sentiu o problema e desde então vem sendo ausência nos trabalhos no gramado do CT Luiz Carvalho e vira dúvida para o jogo deste final de semana. No treino de ontem, o defensor ficou apenas na parte interna do CT fazendo atividades de recuperação.

Caso se confirme a baixa dozagueiro, Bruno Uvini deve ganhar sequência ao lado de Bruno Alves. No Estadual, Kannemann tem nove jogos disputados dos 13 que o Tricolor esteve em campo até aqui. Diferente da última temporada, o argentino não teve lesões ainda neste ano que tanto o incomodaram tempos atrás.

Por outro lado, quem está de volta às atividades é o volante Villasanti. O jogador estava defendendo a seleção do Paraguai e foi um dos desfalques da equipe na partida do último final de semana. Ontem, o atleta participou normalmente da movimentação e fica à disposição de Renato Portaluppi.

Outro volante, Carballo, que estava com a seleção uruguaia na Coreia do Sul, é esperado para o treino de hoje. Renato terá ainda mais duas atividades para definir a equipe que viajará até a Serra amanhã à tarde. De certo por enquanto são as ausências de Fábio, Geromel, Pepê, Ferreira e Diego Souza.

