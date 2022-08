Grêmio não pode esperar tranquilidade dos tempos de Série A, diz Roger

publicidade

O técnico Roger Machado garantiu que o elenco do Grêmio sabe lidar com pressão e analisou que o time só voltará a ter tranquilidade quando voltar aos tempos de vitória na Série A do Brasileirão. A derrota do Grêmio em casa por 1 a 0 para o Ituano na última sexta-feira foi marcada por pressão e insatisfação da torcida gaúcha na Arena do Grêmio.

"Não tenho a ilusão de que vamos ter a tranquilidade de outros momentos com o clube na primeira divisão e com ciclo vitorioso. Diante de uma atuação e resultado ruim, não precisávamos trazer este ambiente de pressão para o nosso trabalho. Este grupo foi forjado em cima da crítica e os jogadores sabem reagir a este momento. A gente precisa estar unido neste momento", disse.

O desempenho recente do Grêmio é de três jogos sem vencer, com apenas um ponto somado nos últimos nove disputados. O tropeço foi o segundo seguido do time tricolor em casa. Na partida de sexta-feira, os jogadores ouviram algumas vaias da torcida e protestos contra Roger Machado, que reforçou o direito do torcedor se manifestar.

"O torcedor tem o direito de protestar da forma que ele deseja, desde que não seja de forma violenta. Este tropeço faz parte do processo, hoje foi o dia que a gente não conseguiu. O clima hostil pelo mau resultado, o torcedor está no direito de fazê-lo. Nós estamos a alguns passos do acesso e isso vai gerar cada vez mais ansiedade. Vamos ter que saber lidar com isso. A instabilidade só vai acabar quando o Grêmio conquistar o acesso", afirmou Roger.

A fase ruim do Grêmio vem após o time ter alcançado 17 jogos de invencibilidade. O time está a 13 pontos do líder Cruzeiro e ocupa a terceira colocação na Série B, com 44 pontos somados. O técnico gremista ainda afirmou que o elenco pode render mais.

"O revés em casa é dolorido. Esta dificuldade se deu porque, sobretudo, depois de dois inícios de tempo muito bons, o adversário conseguiu se equilibrar no jogo. O nosso máximo obviamente não é esse, este time pode muito mais e já mostrou que pode", finalizou o treinador.