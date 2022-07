Grêmio negocia a saída de Benítez para o América-MG

publicidade

Pouco utilizado no Grêmio, Benítez negocia a sua saída para o América-MG. Em contato com o Correio do Povo, Alencar da SIlveira Júnior, presidente do clube mineiro, disse que a negociação ainda não está concluída. O Coelho vai assumir o restante do empréstimo do meia, que é válido até o final deste ano.

Benítez pertence ao Independiente, da Argentina, onde tem vínculo até o final de 2023. Com a confirmação do acordo com o América-MG, o argentino vai atuar pelo quarto clube brasileiro. Antes de chegar ao Tricolor no início de 2022, ele passou por Vasco da Gama, em 2020, e São Paulo, em 2021.

Com a camisa gremista, o jogador disputou apenas 11 jogos e não marcou nenhum gol. Em seis meses na Arena, Benítez não conseguiu, em nenhum momento, mostrar bom futebol e sofreu bastante com a forma física, com lesões recorrentes. A última, no início de junho, foi no joelho esquerdo, onde lesionou durante um treinamento e tem previsão de retornar aos gramados até o final de julho.

O Grêmio começa a pequena reformulação prometida para a janela de transferências, que abre no dia 18 de julho. Além de Benítez, Thiago Santos e Lucas Silva são outros jogadores que podem deixar o clube gaúcho. A ideia do Tricolor, com essas saídas, é diminuir a folha de pagamento.

