Grêmio oficializa saída de Thiago Santos para o Fluminense

O Grêmio confirmou, nesta sexta-feira, a saída de Thiago Santos para o Fluminense. O volante, de 33 anos, rescindiu o contrato com os gaúchos e assinou vínculo com os cariocas até o final de 2024.

O Grêmio comunica a rescisão contratual com o atleta Thiago Santos. O volante aceitou proposta do Fluminense Football Club. Agradecemos pelo profissionalismo e respeito à camisa Tricolor e desejamos sucesso na nova fase!



Leia mais: https://t.co/Bj6FTTjWhW — Grêmio FBPA (@Gremio) March 31, 2023

O volante Thiago Santos é o novo reforço do FLUMINENSE! Seja bem-vindo ao #TimeDeGuerreiros! 🇭🇺🇭🇺



Saiba mais >> https://t.co/g2fyHqBkAs pic.twitter.com/dzMRUvPcIs — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 31, 2023

Contratado em 2021, Thiago Santos não conseguiu demonstrar um bom futebol e, por isso, foi alvo de críticas da torcida gremista constantemente. O último capítulo dessa relação aconteceu no final de semana, quando o camisa 5 entrou no intervalo da partida contra o Ypiranga, na Arena. Porém, após ser alvo de vaias a cada toque na bola, foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo.

A saída do meio-campista também é importante para o alívio na folha salarial, já que ele recebe um salário elevado na Arena. Ao longo de praticamente dois anos, Thiago Santos disputou 80 jogos e marcou cinco gols com a camisa tricolor.

