Grêmio pode ter Alisson improvisado na lateral-direita e Felipe no banco em Assunção

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

Mesmo com a viagem do lateral-direito Felipe, de 21 anos, para compor a delegação no Paraguai, o Grêmio deve ter uma improvisação no setor. O titular na frente, Alisson, deverá ser improvisado no jogo diante do Independiente del Valle, pela terceira fase prévia da Libertadores.

Assim, o jovem Felipe, que viajou junto com o atacante Luiz Fernando e o lateral-esquerdo Guilherme Guedes, deve ficar no banco de reservas. O lateral-direito Rafinha ainda não pode atuar nesta fase da Libertadores, e só será inscrito se o Grêmio avançar à fase de grupos.

Na manhã de hoje, Felipe, Luiz Fernando e Guilherme Guedes, que estavam em Porto Alegre, se juntaram à delegação Tricolor em Assunção para a partida de amanhã.



Na volância, Lucas Silva deve ser titular ao lado de Matheus Henrique. Do meio para a frente, com a improvisação de Alisson, Léo Chu irá compor o setor esquerdo, com Ferreira na direita e Pinares centralizado, municiando Diego Souza.

Assim, um provável Grêmio de Alexandre Mendes deve ter Brenno; Alisson, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique, Léo Chu, Ferreira e Pinares; Diego Souza.

Último treino em Assunção

Na tarde desta quinta-feira, o Grêmio realizou o último treinamento visando o confronto contra o Del Valle. A atividade ocorreu na casa do Olimpia, em Assunção, após toda a delegação testar negativo para Covid-19.

O Grêmio enfrenta o Independiente del Valle, pela terceira fase prévia da Libertadores, nesta sexta-feira. O confronto acontece no Defensores del Chaco, em Assunção, às 19h15min.