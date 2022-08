Grêmio pode ter Edilson e Ferreira entre os titulares contra o Cruzeiro

publicidade

O técnico Roger Machado tem pelo menos duas dúvidas para o time que vai enfrentar o Cruzeiro, no domingo, na Arena. E elas estão na lateral-direita e no ataque: Edilson e Ferreira trabalharam normalmente ao longo da semana e podem ser as surpresas do comandante gremista para o duelo contra o líder.

As atividades da semana estão cercadas de mistério, justamente por conta das possíveis mudanças. Nesta sexta-feira, apenas o aquecimento foi liberado para a imprensa. Já havia sido assim na quarta-feira, e a tendência é que, no último treino, neste sábado, toda a atividade seja fechada.

Edilson e Ferreira treinaram bem ao longo da semana. Rodrigo Ferreira vem sendo contestado pelas atuações discretas e, com a entrada do jovem Natã no sistema defensivo, por conta da suspensão de Geromel, o experiente lateral pode acrescentar ao time. Já Ferreira era o titular da posição antes da lesão. Assim, Guilherme deve ir ao banco de reservas.

Outra troca cogitada era a saída de Campaz, para que Thaciano começasse a partida. No entanto, a tendência é que Roger não faça alterações no meio-campo, mantendo a base da última partida.

Assim, o provável Grêmio de Roger Machado tem Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira), Natã, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva e Campaz; Biel, Ferreira (Guilherme) e Diego Souza.

Ainda com dúvidas no time titular, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro no domingo, na Arena. A partida, válida pela 25ª rodada da Série B, acontece às 16h. A diferença do Tricolor, terceiro, para o líder, é de 10 pontos. A projeção é de casa cheia: a direção espera até 50 mil torcedores para o confronto.

