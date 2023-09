Grêmio: Pouco espaço esfria chances de Iturbe renovar para 2024

publicidade

Contratado no início de julho, Juan Manuel Iturbe ainda não conseguiu conquistar o seu espaço no Grêmio. Dessa forma, as chances do atacante permanecer para a próxima temporada são baixas, principalmente porque o argentino, naturalizado paraguaio, tem contrato até o final deste ano e precisaria atingir metas para estender o vínculo até dezembro de 2024.

Até o momento, Iturbe atuou em apenas três jogos com a camisa tricolor, todas entrando no segundo tempo. Na última vez, na vitória diante do Cuiabá por 2 a 0, na Arena, o atleta foi a campo aos 44 minutos do segundo tempo, no lugar de Suárez, jogando por cerca de cinco minutos. Ao longo das três partidas, ele esteve dentro das quatro linhas por 36 minutos.

A janela de transferências do meio do ano também trouxe Lucas Besozzi. Com vínculo de empréstimo até metade de 2024, o atacante argentino é outro que não tem conseguido espaço no clube. Assim como Iturbe, Besozzi entrou em campo apenas três vezes.

