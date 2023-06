Grêmio projeta crescimento com mais atletas saindo do departamento médico

publicidade

Quanto mais opções, mais longe poderemos chegar. Esta é a frase que o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, tem repetido constantemente em suas coletivas quando perguntado sobre os limites da equipe na temporada. O treinador refere-se também a reforços, principalmente os de velocidade, mas por enquanto se contenta com aqueles que deixam o departamento médico. O time ainda espera por Ferreira e ainda precisa aguardar por Jhonata Robert, Everton Galdino e Pepê.

"Eu estou muito satisfeito com o meu grupo, mas a gente precisa de velocidade para melhorar. Nós tivemos uma parada, mas o time já vinha correndo bem. O problema é que tínhamos muitos atletas no departamento médico que não estavam no ritmo. Temos ainda outros atletas para tirar do departamento médico para aí sim tornar o nosso plantel ainda mais forte. O importante é que a resposta do Grêmio tem sido positiva", explicou Renato após a vitória sobre o Coritiba.

Questionado sobre a condição de Ferreira, que seria uma opção de velocidade e já deixou o departamento médico, Renato explicou que depende da resposta do jogador nos treinamentos. "Muitas vezes vocês (jornalistas) enxergam que ele está treinando e aí vocês imaginam que ele está pronto. Ele vai estar pronto quando passar por todos os estágios. Ele vai ter que fazer treinamento, coletivo e me mostrar que está preparado. Uma coisa é você treinar em campo reduzido, outra é atuar no campo todo. É ele quem vai me dar a resposta. A partir daí, ele vai para o jogo", argumentou.

Veja Também