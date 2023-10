Grêmio recebe Athletico-PR para se manter no G4 do Brasileirão

publicidade

Foram dez dias de parada do Brasileirão pela Data Fifa. Nesse tempo, após três dias de folga, Renato Portaluppi armou o time do Grêmio com um esquema emergencial, já utilizado em outras oportunidades, para a partida da noite desta quarta-feira, às 19h, contra o Athletico-PR, na Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória diante do Furacão é importante para manter o Tricolor, que está na terceira colocação com 44 pontos, no G4 da competição.

Brasileirão 2023: acompanhe Grêmio x Athletico-PR em tempo real

Com ausências importantes no setor de meio-campo, como Villasanti, a serviço da seleção do Paraguai, e Carballo, em tratamento de dores no púbis, o treinador gremista vai reforçar o sistema defensivo, voltando a utilizar três zagueiros. Dessa forma, Geromel e Kannemann terão a companhia de Bruno Alves na linha de zaga.

Além de Villasanti e Carballo, o Grêmio não conta com Ronald, convocado para representar a Seleção Brasileira no Pan-Americano do Chile, e Mila, lesionado no joelho e que só volta na próxima temporada. Sendo assim, Pepê é o único volante de ofício à disposição de Renato, que deverá recuar Nathan para atuar na primeira linha de meio-campo. O camisa 13, inclusive, tem ganhado a confiança do comandante tricolor. Nos últimos quatro jogos, foi titular em três e ainda entrou no intervalo da derrota no Gre-Nal 440, no Beira-Rio.

No ataque, Renato Portaluppi deverá fazer mais uma mudança. Sem João Pedro Galvão, que segue com dores na virilha, a tendência é de que Everton Galdino herde a vaga para jogar ao lado de Luis Suárez. Ferreira, que foi titular no clássico contra o Inter, não agradou a comissão técnica, tanto que foi substituído no intervalo e, por isso, deve perder lugar na equipe titular.

Em recuperação de lesões musculares, o zagueiro Rodrigo Ely e o lateral-esquerdo Cuiabano têm poucas possibilidades de serem relacionados para o jogo. A dupla até chegou a aparecer no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho em treinamentos na semana passada, mas ainda carecem de melhores condições. Por outro lado, o confronto contra os paranaenses pode marcar o retorno de Jhonata Robert. O meia-atacante está recuperado de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no dia 30 de setembro do ano passado, na partida diante do Sampaio Corrêa, pela Série B do Brasileirão. O jogador chegou a atuar pela equipe sub-20, na partida contra o Juventude, no dia 17 de setembro, válida pela Copa Federação Gaúcha de Futebol, no CT Hélio Dourado.

Brasileirão 2023 - 27ª rodada

Grêmio

Gabriel Grando; Pedro Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Everton Galdino e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Athletico-PR

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN-Fifa)

Data e hora: 18 de outubro de 2023, quarta-feira, às 19h

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)