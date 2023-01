Grêmio recebe garantia de que gramado da Arena vai ter boas condições para a Recopa Gaúcha

publicidade

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi, disse ter recebido garantias de que o gramado da Arena vai estar em boas condições para a partida contra o São Luiz, nesta terça-feira, pela decisão da Recopa Gaúcha. O dirigente tricolor esteve reunido com a técnica que cuida os processos de manutenção do campo do estádio.

"Me reuni com a técnica que controla os processos de manutenção do gramado. Ela me garantiu que o campo terá condições de receber um bom jogo, e que não vai colocar os atletas em risco", disse Caleffi.

O gramado da Arena do Grêmio é motivo de polêmica, de tempos em tempos, há várias temporadas. Isso porque as condições e aspecto, na maioria das vezes, não são os melhores.

Em 2019, na edição da Copa América no Brasil, até Lionel Messi chegou a reclamar do estado do campo em Porto Alegre.

