Grêmio recebe o Flamengo pela Copa do Brasil e reencontra Renato Portaluppi

É um confronto entre dois gigantes do futebol brasileiro. Grêmio e Flamengo fazem na noite desta quarta-feira, às 21h30min, o jogo de ida das quartas de final da Copa Brasil. A noite na Arena reunirá Luiz Felipe Scolari de um lado e Renato Portaluppi de outro. Dois dos treinadores mais vitoriosos da história gremista. As equipes vivem momentos distintos e o favoritismo é carioca para avançar à semifinal.

O Grêmio sempre tratou a Copa do Brasil como algo especial. Clube e torcida mantêm laços estreitos com a competição na qual o Tricolor ostenta cinco títulos e nove finais – é o atual vice-campeão. Em 2021, a maneira de ver o torneio nacional de mata-mata, no entanto, mudou. Há outra prioridade, que é sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ao menos esse é o discurso externo. Internamente, a Copa do Brasil é vista como a oportunidade de levantar uma taça expressiva na temporada, aumentar a arrecadação com prêmios volumosos e dar mais confiança ao grupo de jogadores. E Felipão sabe como poucos trabalhar uma equipe para jogos eliminatórios dessa envergadura. O que pesa contra o Grêmio é a diferença técnica na comparação com o Flamengo. A favor, o fato de que esse aspecto pode ser menos decisivo no mata-mata.

É de se esperar um Flamengo propondo o jogo na Arena. E por isso a tendência é de um Grêmio com três volantes no início da partida. Thiago Santos, Lucas Silva e Mathias Villasanti devem atuar juntos, em uma formação mais cautelosa. Felipão terá o retorno de Kannemann e muito provavelmente o de Geromel. O lateral-direito Vanderson, que não jogou contra o Bahia por estar suspenso, retorna, com Rafinha indo para a lateral-esquerda. As novidades estarão no bando de reservas. Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante Ferreira fica à disposição. O colombiano Jaminton Campaz também é opção para entrar durante a partida.

O Flamengo chega badalado pelo poderoso ataque comandado pelo artilheiro Gabigol. O técnico Renato Portaluppi poderá contar com o recém contratado Andreas Pereira, emprestado pelo Manchester United. No empate com o Ceará, Bruno Henrique e Arrascaeta foram poupados para o jogo desta quarta-feira.

Copa do Brasil - jogo de ida das quartas de final

Grêmio

Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Villasanti e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Flamengo

Diego Alves; Matheuzinho (Isla), Bruno Viana, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 25/08, às 21h30min