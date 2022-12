Grêmio recusa proposta do Goiás por Campaz

publicidade

O Grêmio recusou, nas últimas horas, uma proposta de empréstimo do Goiás por Campaz. A informação foi confirmada pelo Correio do Povo em contato com Harlei Menezes, vice-presidente de futebol do clube goiano. Segundo o dirigente, o Tricolor pediu um "alto valor" pela negociação, o que impediu o avanço nas tratativas.

A saída de Campaz é uma possibilidade trabalhada na Arena. Isso porque o colombiano não correspondeu o esperado dentro de campo, principalmente pelo valor que o Tricolor desembolsou para contratá-lo na metade de 2021: cerca de US$ 4 milhões. Em 2022, o jogador disputou 39 jogos e marcou quatro gols.

Com a chegada iminente de Luis Suárez, o Grêmio passaria a ter seis estrangeiros no elenco. A CBF permite apenas cinco extracomunitários em suas competições por partida. É outro motivo que leva o clube gaúcho a querer negociar o meia de 22 anos — com a preferência por uma venda.

