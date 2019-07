Grêmio renova com Thaciano até dezembro de 2022

publicidade

A direção do Grêmio anunciou na manhã desta segunda-feira a ampliação do vínculo do clube com o meia Thaciano. O novo contrato tem prazo de três anos e meio e encerra no final de dezembro de 2022.

Thaciano foi contratado por empréstimo junto ao Boa Esporte, de Minas Gerias, em janeiro de 2018. Desde que foi apresentado, o jogador disputou 44 jogos e marcou cinco gols com a camisa do tricolor. No ano passado, foi utilizado em 27 dos 73 jogos oficiais e marcou dois gols, um contra o Bahia, fora de casa, pelo Brasileiro, e um contra o Goiás, na Arena, nas oitavas da Copa do Brasil.

Nos 17 jogos que esteve em campo em 2019, dos 34 do Grêmio na temporada, o meia marcou três gols. Dois deles foram no Gauchão, um contra o Pelotas, na final da fase eliminatória, e um contra o Juventude, nas quartas de final. Thaciano ainda marcou contra o Universidad Católica, do Chile, pela Libertadores.