Grêmio se manifesta após circulação de vídeo que mostra jogadores em festa

publicidade

O Grêmio se manifestou em nota, nesta segunda-feira, após circulação nas redes sociais de um vídeo que mostra os jogadores do clube em um evento. Sem citar nomes dos atletas envolvidos, o clube confirmou que a presença de integrantes do elenco em uma festa em buffet infantil na noite desse domingo, em Canoas. No local, ocorria em comemoração a "aniversário de um companheiro". A confraternização ocorreu entre 18h e 24h, após os jogadores cumprirem a sessão de treinamentos do domingo. Hoje, o zagueiro Paulo Miranda faz aniversário.

"A festa foi organizada dentro das normas municipais vigentes para realização de eventos, com limite de convidados e respeito aos protocolos", cita trecho da nota. Os esclarecimentos foram publicados após reunião do Conselho de Administração e do Departamento de Futebol com os atletas envolvidos no caso.

O clube ainda destaca que os jogadores são orientados continuamente sobre os procedimentos de prevenção à Covid-19 e "mantém rígido controle de saúde na rotina de treinamentos e jogos".

O vídeo que circulou nas redes sociais mostrava os jogadores em um evento com uma banda de pagode. Como o Grêmio passa por um momento difícil na tabela de classificação, muitos internautas criticaram a participação dos atletas. No sábado, a equipe perdeu por 2 a 1 para o São Paulo.