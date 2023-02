Grêmio se reapresenta com mudanças no radar de Renato

publicidade

Mesmo com o 100% de aproveitamento no Gauchão, o técnico Renato Portaluppi não descarta fazer mudanças no time que vem sendo titular pelo Grêmio. Na tarde desta segunda-feira, o elenco tricolor se reapresentou e começou os trabalhos visando o duelo de quinta-feira, às 19h30min, contra o Juventude.

Após a vitória por 3 a 0 diante do Aimoré, Renato confessou que não vem gostando da maneira como o meio de campo vem se portando. O argumento do comandante para a manutenção do esquema e os testes é a necessidade de rodar o elenco: "Para que ninguém reclame que não teve oportunidade". Porém, ele admitiu a possibilidade de mudanças, inclusive no 4-2-3-1. "Temos muita gente no meio e alguém vai dançar. Não posso deixar o Suárez sozinho lá na frente".

Atualmente, o time gremista conta com Carballo, Pepê, Thiago Santos, Bitello, Villasanti, Lucas Silva, Thaciano, Darlan, Pedro Lucas, Gabriel Silva e Cristaldo para as funções na meia cancha. Destes, até o momento, somente Pedro Lucas e Darlan ainda não atuaram na temporada. Lucas Silva e Villasanti jogaram poucos minutos.

Sobre o paraguaio, que encerrou o ano de 2022 como titular, Renato garante que "já conhece" e precisa entender os demais atletas. A dupla mais escalada é Pepê e Carballo. Porém, Villasanti vem sendo preterido inclusive nas mudanças, ficando atrás de Thiago Santos.

Outra preocupação é com o setor ofensivo. Desde o começo da temporada, o Tricolor busca encontrar o ponta-direita do seu ataque. Suárez e Ferreira são os mais utilizados. Galdino, Gustavinho, Bitello e Cristaldo já foram utilizados pelo setor. O histórico de Renato no Grêmio indica a possibilidade de um 4-4-2 com um losango no meio de campo, esquema adotado em sua primeira passagem. Desta maneira, o treinador ganharia uma vaga a mais para o meio e "perderia" o problema com a ponta.

Veja Também