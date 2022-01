Grêmio se reapresenta hoje com situações indefinidas

publicidade

A reapresentação do grupo principal do Grêmio está marcada para esta segunda-feira à tarde, após 30 dias de férias. A equipe principal fará uma pré-temporada e só estreará no Gauchão a partir da quarta rodada, no início de fevereiro. Até lá, o Grupo de Transição representará o clube nas jornadas iniciais do campeonato – os garotos já vêm treinando há uma semana. O elenco à disposição de Vagner Mancini para os primeiros trabalhos ainda não será definitivo. Resta definir algumas contratações e principalmente a situação de Douglas Costa.

Em seu retorno, o camisa 10 e seus representantes terão uma conversa com o presidente Romildo Bolzan Júnior para decidir se ele permanece na Arena para a disputa da Série B ou se vai para outro clube. No final de semana, surgiu um possível interesse do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em contar com Douglas Costa. Emissários do clube da MLS estão no Brasil, e o jogador demonstrou interesse em atuar na América do Norte, mas futuramente. Uma transferência agora é possível, portanto, porém não provável.

Douglas já esteve nos planos do São Paulo, que desistiu após não receber uma resposta do jogador, e do Atlético-MG, que sondou, mas não avançou nas negociações. Ele afirmou há alguns dias que prefere seguir no Grêmio, mas o presidente Romildo antecipou que alguns fatores podem atrapalhar. O principal é a questão salarial, pois o atleta teria de aceitar reduzir pela metade os seus vencimentos mensais, que chegam a cerca de R$ 1,2 milhão.

Além disso, há mais uma crise a ser resolvida, a data pré-agendada para o seu casamento no Rio de Janeiro: 19 de janeiro, em meio à pré-temporada. O presidente gremista não pretende liberá-lo. A direção quer conversar com o jogador para aparar arestas e definir os novos passos. Na reapresentação de hoje, estarão presentes os reforços: o lateral-direito Orejuela, que retorna após uma boa passagem em 2020 e o zagueiro Bruno Alves, que vieram do São Paulo, além do lateral-esquerdo Nicolas, ex-AthleticoPR, o atacante Janderson, emprestado pelo Corinthians, e o meia Martín Benítez, do Independiente.