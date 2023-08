Grêmio se reconstrói pelos volantes

publicidade

Assim como havia feito em outros momentos da temporada, Renato Portaluppi voltou a "reinventar" o Grêmio na goleada sobre o Cruzeiro por 3 a 0, na Arena. Do quarto do hotel em Porto Alegre, já que estava suspenso pelo terceiro amarelo, o comandante gremista viu o esquema com três volantes funcionar e suplantar a equipe mineira do primeiro ao último minuto da partida.

Dos três gols marcados, dois foram de volantes. No primeiro, Carballo apareceu na entrada da grande área e aproveitou escorada de Suárez para fazer um belo gol. No segundo, Pepê foi o elemento surpresa dentro da área e aproveitou passe de Bitello para concluir.

“Quando você pensa em volantes já se pensa na parte defensiva. Mas, na verdade, não. Nós temos três volantes que constroem muito bem, se tornam meias e, às vezes, até atacantes, tanto é que o Felipe (Carballo) fez gol hoje. A aproximação desses jogadores como forma de uma surpresa para o adversário é importante. E o Renato treinou muito bem. Os jogadores entenderam e compraram a ideia”, analisou Alexandre Mendes, auxiliar de Renato Portaluppi, na coletiva pós-jogo.

Com a vitória diante da Raposa, o Grêmio retornou ao G-4 do Brasileirão, assumindo o terceiro lugar, com 36 pontos, quatro a menos que o vice-líder Palmeiras. No próximo domingo, às 11h, o Tricolor enfrenta o Cuiabá, na Arena, pela 22ª rodada.

