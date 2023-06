Grêmio: Suárez e Ferreira são relacionados para duelos contra o Bahia

publicidade

O Grêmio divulgou, nesta sexta-feira, os jogadores relacionados para os dois jogos seguidos contra o Bahia, por Brasileirão e Copa do Brasil, respectivamente. Centro das atenções do noticiário nos últimos dias, Luis Suárez viaja a Salvador. O centroavante deve ser preservado da partida deste sábado, mas ficará à disposição para o jogo de terça-feira, que vai abrir as quartas de final da Copa do Brasil. Ferreira é a principal novidade da lista. Recuperado de lesão muscular, o atacante volta a ser relacionado após mais de três meses.

RELACIONADOS 📋⚽🇪🇪 Chegou a hora de saber quem estará à disposição do técnico Renato Portaluppi para o primeiro duelo de duas batalhas importantes que temos na Bahia! Confere a lista dos atletas selecionados para #BAHxGRE pelo #Brasileirão2023. pic.twitter.com/70bKRKieQe — Grêmio FBPA (@Gremio) June 30, 2023

Para esse confronto pelo Brasileirão, Renato não poderá contar com Bruno Alves. O zagueiro fica sem contrato nesta sexta-feira, quando termina os vínculos de empréstimo com o Tricolor e em definitivo com o São Paulo. O jogador vai assinar um novo contrato com o clube gaúcho, mas só poderá atuar quando abrir a janela de transferências, na segunda-feira. Outros titulares, como Kannemann, Carballo e Bitello, podem ser poupados e preparados para o confronto contra os baianos pela Copa do Brasil, na terça-feira.

A delegação do Grêmio embarca para Salvador na tarde desta sexta-feira. Com 23 pontos, os gaúchos são vice-líderes do Brasileirão. Uma vitória contra o Bahia pode encurtar a distância para o líder Botafogo, que hoje é de sete pontos.

Veja Também