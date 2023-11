Grêmio: Suárez retoma trabalhos nos gramados para enfrentar o Atlético-MG

publicidade

O treino do Grêmio desta quinta-feira teve um esperado retorno para o torcedor gremista. Depois da Data Fifa com o Uruguai, Luis Suárez trabalhou pela primeira vez no gramado com o elenco e começou a preparação para enfrentar o Atlético-MG no domingo.

O uruguaio e os demais companheiros executaram o aquecimento sob comando do preparador físico Reverson Pimentel com exercícios de velocidade. Após, passaram para a parte fechada com orientações do técnico Renato Portaluppi.

Renato avalia opções para substituir o zagueiro Bruno Alves e o volante Villasanti, ambos suspensos. O Tricolor ainda terá dois trabalhos antes do duelo importante para a reta final do Brasileirão.

