Grêmio tem 40% de aproveitamento em cobranças de pênalti na temporada

Ter pênalti a seu favor não tem sido sinônimo de bola na rede para o Grêmio em 2023. O Tricolor enfrenta dificuldades para converter as oportunidades da marca da cal na temporada. Com a penalidade desperdiçada por Cristaldo, no empate de sábado contra o Fortaleza, os gaúchos somam apenas 40% de aproveitamento no fundamento.

Ao longo do ano, o Grêmio teve 10 pênaltis marcados a seu favor. Somente quatro foram convertidos: Suárez diante do Caxias, na final do Campeonato Gaúcho, e Cristaldo contra Bragantino, São Paulo e Coritiba, em jogos válidos pelo Brasileirão. Em contrapartida, seis penalidades foram desperdiçadas: Everton Galdino diante do Caxias, na estreia do Gauchão, Suárez contra Ypiranga, na semifinal do Estadual, Ferroviário, pela segunda fase da Copa do Brasil e Santos, no Brasileirão, e Cristaldo diante do Bahia, nas quartas de final da Copa do Brasil, e agora contra o Fortaleza.

A última cobrança errada aconteceu no sábado, na Arena Castelão, no empate com o Leão do Pici por 1 a 1. No final do primeiro tempo, após sofrer a falta na área, Cristaldo foi para a cobrança, mas escorregou, deu dois toques na bola e mandou por cima do gol. Na entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi justificou a substituição do meia no intervalo por sentir o camisa 19 cabisbaixo: “No primeiro tempo, eu coloquei o Franco (Cristaldo) pelo lado para acompanhar o lateral e ele se desgastou. Depois do pênalti, senti ele cabisbaixo. O desgaste do Franco e a perda do pênalti que achei que ele sentiu”.

Com o empate no Ceará, o Tricolor chegou aos 44 pontos e permaneceu na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, pois o Bragantino derrotou o Palmeiras e tomou a vice-liderança. Os comandados de Renato seguem com o jejum de três meses sem vencer fora da Arena − o último resultado positivo aconteceu no dia 1° de julho, contra o Bahia. No próximo domingo, às 16h, nova chance ocorre no Gre-Nal 440, no Beira-Rio.

