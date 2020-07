Grêmio tem confiança renovada após vitória no clássico

publicidade

Antes de a bola rolar no Gre-Nal 425, quarta-feira, em Caxias do Sul, havia um grande ponto de interrogação quanto ao que o Grêmio poderia produzir diante de um rival que, antes da paralisação do futebol, vinha em uma crescente. Pairava até mesmo uma desconfiança sobre o time de Renato Portaluppi. O longo período de inatividade e, principalmente, o fato de o treinador ter ficado ausente por mais de dois meses dos trabalhos no CT Luiz Carvalho levantaram dúvidas.

A vitória sobre o maior rival no estádio Centenário faz com que o Grêmio inicie a retomada do futebol com a confiança renovada. Renato, após o 1 a 0 sobre o Inter, fez questão de elogiar o trabalho da preparação física nos dois meses de treinos restritos. “O time se comportou muito bem, principalmente pelo longo tempo parado”, disse o técnico. Por um lado, a parada de quatro meses trouxe a falta de ritmo. Mas, por outro, foi benéfica para recuperar jogadores que não vinham nas melhores condições quando o futebol parou. São os casos do zagueiro Kannemann e do meia Jean Pyerre, que puderam se colocar no mesmo nível físico dos demais.

O argentino atuou ao lado de Geromel pela primeira vez na temporada, e a dupla manteve a invencibilidade em clássicos. Outro ponto a ser comemorado no Grêmio é o fato de Renato Portaluppi ter utilizado seis jogadores oriundos da base no Gre-Nal, quatro deles começando entre os titulares (Guilherme Guedes, Matheus Henrique, Jean Pyerre e Everton) e dois entrando no decorrer do jogo (Darlan e Pepê). A principal novidade foi o lateral-esquerdo Guilherme Guedes, que, com a saída de Caio Henrique e a impossibilidade de Cortez jogar por causa da Covid-19, entrou na famosa “fogueira”. Com a falta de recursos para novas contratações devido à pandemia de coronavírus, as opções serão buscadas na base.

Jogo em Eldorado

O Grêmio vai utilizar o CT de Eldorado do Sul na próxima rodada do Gauchão para o duelo com o Ypiranga, domingo. Foi a saída encontrada diante da impossibilidade de jogar em Porto Alegre e evitar maiores deslocamentos.