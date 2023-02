Grêmio tem melhor início de Gauchão desde 2007

publicidade

Com quatro vitórias consecutivas, o Grêmio tem o melhor início de Campeonato Gaúcho desde 2007, quando terminou a competição regional como campeão. Por curiosidade, o técnico há 16 anos era Mano Menezes, atual comandante do arquirrival Inter.

As quatro vitórias seguidas em 2007:

São José 0 x 1 Grêmio

Grêmio 4 x 0 15 de Novembro

Grêmio 3 x 0 São Luiz

Esportivo 0 x 3 Grêmio

O 100% de aproveitamento no Gauchão 2023 foi mantido na vitória contra o Esportivo por 2 a 0, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Anteriornente, o Tricolor derrotou Caxias, Brasil de Pelotas e São José. Se for contabilizado o resultado positivo contra o São Luiz pela Recopa Gaúcha, os comandados de Renato Portaluppi iniciam a temporada com cinco vitórias.

Com o resultado na Serra Gaúcha, o Grêmio manteve a liderança do Gauchão com 12 pontos. O time volta a campo no sábado, às 16h30min, para enfrentar o lanterna Aimoré, na Arena. A chance de aumentar essa sequência positiva é grande.

