Grêmio tenta se reerguer com vitória sobre o Botafogo

publicidade

A maneira como o Grêmio vai reagir à vexatória derrota para o Flamengo na Libertadores da América é uma das questões que se impõem no jogo deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Botafogo, às 16h, na Arena, buscando não só a retomada na competição – perdeu as duas últimas partidas – mas principalmente resgatar a autoestima e a confiança do torcedor.

A equipe terá de reunir forças para levantar-se após o duro golpe sofrido no Rio de Janeiro. A equipe para enfrentar o Botafogo deverá sofrer mudanças. André está suspenso pelo terceiro amarelo. No meio-campo, Renato não irá manter a formação com três volantes, como fez no Rio de Janeiro. O que ele descarta, no entanto, é tirar algum atleta por conta das críticas e do descontentamento da torcida.

O principal objetivo a partir de agora é entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro. Portanto, a vitória sobre o Botafogo na Arena é imprescindível. Para isso, Renato terá de corrigir os erros que vêm atrapalhando a equipe nas últimas partidas. O próprio técnico admite que errou recentemente. “Onde eu errei? Eu sei onde eu errei, mas não vou falar. Ninguém é perfeito, todos temos defeitos, mas a gente aprende com os erros. Não vou acertar e nem errar todas. Se eu não errasse, era gênio do planeta”, finalizou.