Grêmio terá cinco desfalques para partida contra o Fluminense

A derrota no Gre-Nal dificultou ainda mais a situação do Grêmio na tabela do Brasileirão. Outro problema causado pelo clássico são os desfalques, que não são poucos para o técnico Vagner Mancini solucionar com apenas um dia de trabalho, já que a partida contra o Fluminense é nesta terça, às 21h30min, na Arena. Serão cinco ausências para o duelo de manhã.

Thiago Santos levou o terceiro cartão amarelo no clássico e Cortez foi expulso. Além disso, Gabriel Chapecó, Villasanti e Borja se apresentam as suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo e desfalcam o Grêmio nas próximas três rodadas.

Sem o primeiro e terceiro volantes, Mancini poderá escalar uma equipe um pouco mais alinhada com as funções ofensivas, fazendo uso de Jean Pyerre e Campaz, preservando Lucas Silva como um homem mais fincado à frente dos zagueiros. Na lateral-esquerda, há a opção por Diogo Barbosa e uma outra alternativa seria o deslocamento de Rafinha para o lado canhoto e o aproveitamento de Vanderson. Esta última alternativa, no entanto, depende da evolução da lesão do jovem lateral que, apesar de ter sido aproveitado no segundo tempo do clássico, ainda apresentou dores musculares.

Na meta gremista, o substituto natural é Brenno, enquanto no comando de ataque a tendência seja pela escalação de Diego Souza. Pouco acionado no Gre-Nal, o centroavante teve uma atuação discreta e pouco contribuiu para a tentativa de reação do Grêmio.