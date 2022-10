Grêmio: Thaciano tem lesão muscular confirmada e está fora do final da temporada

publicidade

O Grêmio confirmou, nesta terça-feira, que o meio-campista Thaciano teve uma distenção muscular grau 2 na coxa e está fora do final da temporada. O jogador se lesionou no primeiro tempo da partida contra o Náutico e foi substituído por Campaz.

Thaciano, com distensão muscular de grau 2, está fora do restante da temporada. Diego Souza foi liberado pra fazer a cirurgia de hérnia. Edilson e Guilherme não jogam contra o Tombense. Geromel foi liberado dos últimos dois jogos.@GuaibaEsporte — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) October 25, 2022

Além de Thaciano, Geromel e Diego Souza também vão desfalcar o Tricolor nas duas últimas rodadas da Série B. O zagueiro foi liberado pelo clube e já pode entrar em férias. O centroavante, por sua vez, teve a liberação concedida para realizar uma cirurgia de hérnia inguinal. O camisa 29 vem convivendo com a lesão há algum tempo e já tinha pedido ao clube para fazer o procedimento cirúrgico assim que o acesso fosse garantido.

Para a partida contra o Tombense na sexta-feira, às 19h, em Muriaé (MG), o técnico Renato Portaluppi não poderá contar também com Edilson e Guilherme. O lateral-direito vai fazer um tratamento no quadril, motivo que o tirou do confronto contra o Timbu no final de semana. Já o atacante foi liberado para o aniversário do filho.

Com 61 pontos, o Grêmio ocupa a vice-liderança da segunda divisão brasileira e está garantido na Série A do Brasileirão 2023. O acesso foi confirmado após a goleada diante do Náutico por 3 a 0 nos Aflitos.

