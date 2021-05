Grêmio trabalha ajustes de posicionamentos na marcação

publicidade

O Grêmio trabalhou, nesta segunda-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, ajustes de posicionamento e marcação em atividade comandada pelo técnico Tiago Nunes. Apesar do 100% na casamata gremista, o time "vazou" em todas as partidas. O trabalho também focou nos passes curtos e longos, com avanço em circuito com finalização, além de movimentação. No último domingo, a equipe venceu o Caxias por 2 a 1 e garantiu boa vantagem na semifinal do Gauchão.

Antes da atividade, o preparador físico Reverson Pimentel comandou aquecimento e condicionamento dos atletas que participaram do jogo em Caxias do Sul. A partir daí, foi possível uma adaptação gradual para um esforço mais focado com todo o grupo.

Na parte final do treino, Tiago também pode desenvolver os avanços e recuos com marcação e finalização. O técnico orientou os detalhes e realizou as orientações individuais e coletivas em cada um dos momentos do trabalho desta tarde.

Até o jogo de quinta-feira, às 19h15min, contra o Aragua, na Arena, o Tricolor terá mais duas atividades para fazer ajustar na equipe que lidera o Grupo H na Copa Sul-Americana, com 6 pontos. A partida marcará a estreia de Tiago Nunes em casa.

Veja Também