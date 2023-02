Grêmio trabalha posse de bola e Renato deve ter retorno de Ferreira

publicidade

Antes do duelo contra o Novo Hamburgo nesta sexta-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou uma última atividade no CT Presidente Luiz Carvalho nesta quinta-feira e definiu o Grêmio que entrará em campo na Arena.

Após preservar atletas no final de semana, a tendência é que o treinador aposte na retomada dos titulares visando a preparação para a próxima semana, onde o Tricolor tem duelo eliminatório pela Copa do Brasil, contra o Campinense, na quarta, e o clássico Gre-Nal, no domingo. Recuperado de lesão, Ferreira pode recuperar sua condição de titular.

Nesta tarde, os atletas realizaram uma dinâmica para transição entre os setores com toque de bola, posse e ação rápida. Bola parada e ajustes ofensivos e defensivos também foram executados nos trabalhos fechados. A expectativa é que o time seja semelhante ao que encarou o Aimoré e venceu por 3 a 0 na Arena. O artilheiro Luis Suárez estará de volta.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Renato Portaluppi para a 9ª Rodada do #Gauchão2023, contra o Novo Hamburgo.



🇪🇪 #GRExNHA pic.twitter.com/BtaHUuEVNT — Grêmio FBPA (@Gremio) February 23, 2023

