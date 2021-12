Grêmio vê Diego Souza engajado e trabalha para sacramentar retorno após virada do ano

publicidade

*Com informações do repórter Martin Moura, da Rádio Guaíba

Cada vez mais, a volta do centroavante Diego Souza se torna uma realidade no Grêmio. Após optar por não renovar o vínculo do atleta ao final da temporada, a direção tricolor voltou atrás e deseja o retorno do atacante para a disputa da Série B em 2022. As conversas avançam bem e a tendência é que a contratação seja sacramentada no começo do próximo ano.

Conforme o repórter Martin Moura, o jogador se manifestou positivamente para essa permanência e estaria muito engajado com a situação do clube. A conversa sobre valores e tempo de contrato também ficaria para os primeiros dias de 2022.

Direção do Grêmio contatou Diego Souza para avaliar se o jogador tem vontade de permanecer. Atleta estaria muito engajado com a situação do clube para 2022. A partir do início do ano, Grêmio começará a discutir valores e tempo de possível novo contrato. @FutebolGuaiba — Martin Moura (@martinmoura_) December 30, 2021

Depois de não renovar o vínculo de Diego Souza e vasculhar o mercado atrás de uma reposição, o entendimento foi que o atacante poderá auxiliar o time de Vagner Mancini na luta pelo acesso.

Os números de Diego Souza nas duas temporadas 2020 e 2021 na Arena são expressivos. Foram 105 jogos, 52 gols e 13 assistências. Em 2020, ele se sagrou o artilheiro do futebol brasileiro. As críticas da torcida sempre focaram em um possível "descomprometimento", especialmente por sua condição física ao longo de toda temporada.

Veja Também