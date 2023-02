Grêmio: Vina é desejo antigo de Renato Portaluppi

publicidade

Enquanto busca encaixar o time ideal com os dez novos jogadores na bela arrancada de temporada, o Grêmio segue atento ao mercado. A bola da vez é, na verdade, um desejo antigo de Renato Portaluppi e do radar Tricolor: trata-se de Vina, do Ceará. No final do ano passado, o meia chegou a estar próximo do acerto, mas na época o vice Paulo Caleffi descartou a contratação do atleta.

Agora, porém, voltaram as conversas com o clube nordestino. Vina é um desejo e pedido de Renato, que gostaria de contar com jogador de 31 anos. A vontade é mútua segundo informações do comentarista Gutiéri Sanchez da Rádio Guaíba, uma vez que o atleta também gostaria de atuar em Porto Alegre e de trabalhar sob o comando do ídolo Tricolor. O meiaestava na lista de nomes entregue por Renato ao Departamento de Futebol, ainda no final do ano passado.

Destaque do Ceará em edições passadas do Brasileirão, o contrato do jogador com o Vozão seria uma das razões para o seu desejo de sair. Os vencimentos do atleta na época em que a equipe estava na Série A girariam em torno de R$ 500 mil, mas com a queda para a Série B, os valores baixaram significativamente.

Assim como busca se reforçar, o Grêmio também quer se desfazer de alguns atletas. Um deles é o meia Pedro Lucas, que deve ser emprestado ao próprio Ceará. O negócio poderá ser concretizado com o Tricolor pagando metade do salário do jogador. Esta tratativa, garantem as partes, nada tem a ver com a negociação por Vina.

O meia tem contrato com o Ceará até dezembro de 2024. No início do ano, o Fluminense chegou a negociar com o Ceará pela contratação do meia-atacante, mas o técnico Fernando Diniz vetou a ida para as Laranjeiras. O Vasco também sondou a situação de Vina. Em 2023, o jogador disputou três dos seis jogos do Ceará e contribuiu com uma assistência, sendo titular em todas as partidas. No clube desde 2020, o jogador soma 165 jogos, 46 gols e 30 assistências.

