Grêmio visita o Novo Hamburgo para tentar retomar liderança do Gauchão

O Grêmio vai em busca da retomada da liderança do Gauchão neste sábado, diante do Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, às 16h30min. Para isso, conta com o retorno do volante Villasanti. Ele voltou aos treinamentos no início da semana, depois de ter ido parar no hospital no sábado passado, por ter levado uma pedrada na chegada da delegação gremista no “GreNal que não aconteceu”, finalmente poderá entrar em campo. O atleta está relacionado para o jogo pelo Gauchão.

Após finalizar a etapa de preparação para o confronto com o Noia, depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil, a lista dos jogadores à disposição de Roger Machado não apresentou tantas mudanças em relação ao último jogo, na terça-feira. Além da presença do paraguaio, e da ausência de Diego Churin – suspenso por um caso que a direção considerou indisciplina –, Ferreira segue também como baixa. O ponta esquerda está ainda se recuperando da lesão na coxa direita e das dores no púbis.

Afora a lista de relacionados, a formação da equipe pode apresentar novidades. O trabalho desenvolvido na última atividade indica uma formação sem Thiago Santos no meio campo. Relacionado para o jogo, ele foi alvo de críticas nas suas últimas atuações e agora deve ceder espaço na equipe. O paraguaio Villasanti deve ser utilizado no setor, depois de também ter sido especulado como titular para o clássico GreNal na última semana. Recuperado, o volante deve fazer dupla com Lucas Silva.

O meia Benítez é o outro candidato para fechar a meia cancha tricolor, apesar de também ter apresentado um desempenho abaixo do esperado na Copa do Brasil. Assim, as opções restantes de Roger para o setor ficam por conta de Bitello e Fernando Henrique, além de Thiago Santos, como volantes. Para a meia, as alternativas são Campaz, Benítez e Gabriel Silva.

No ataque, para os lados, as opções são Janderson, Rildo e Vini Paulista. Na frente, sem Churín, Elias Manoel é a alternativa para o titular Diego Souza. A defesa é o único setor que não sofre com alterações, seguindo com sua base de Brenno, Orejuela, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas.

Campeonato Gaúcho - 10ª rodada

Novo Hamburgo

Raul; Camargo, Islan, Luís Gustavo e Higor; Kaio César, Felipe Guedes, Júnior Timbó e Ednei (Kesley); Michel Renner e Da Silva. Técnico: Gelson Conte

Grêmio

Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva, Villasanti, Benitez, Janderson e Rildo; Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Arbitragem: Jean Pierre Lima

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS)

Data e hora: 05/03, às 16h30min