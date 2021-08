Grêmio visita o São Paulo em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão

publicidade

Antes de começar o Brasileirão, nenhum torcedor, analista ou qualquer profissional que trabalha com futebol imaginaria que Grêmio e São Paulo iriam se enfrentar na 16ª rodada brigando contra o rebaixamento. A tabela, no entanto, aponta para isso no momento. O Tricolor é o penúltimo colocado, enquanto que a equipe paulista é a primeira fora da zona da degola. Ambos duelam neste sábado, às 21h, no Morumbi, em busca da segunda vitória consecutiva.

SÃO PAULO X GRÊMIO: ACOMPANHE O JOGO DA 16ª RODADA DO BRASILEIRÃO EM TEMPO REAL

O Grêmio teve uma atuação sofrível, mas conseguiu derrotar a Chapecoense, na Arena, na rodada passada. O São Paulo conquistou um resultado mais significativo ao bater o Athletico Paranaense em Curitiba. O time de Luiz Felipe Scolari não pode nem pensar em perder. Se isso ocorrer, o São Paulo abre oito pontos de vantagem na classificação. A situação é tão complicada que, mesmo vencendo no Morumbi, o Grêmio não ganhará nenhuma posição no campeonato. Mas poderá ver a distância para os concorrentes diminuir.

Felipão não tem nenhum reforço em relação ao time que enfrentou a Chape. A tendência é que ele coloque Lucas Silva no lugar de Darlan. O paraguaio Mathias Villasanti não viajou com a delegação. O volante pouco treinou com o grupo e a comissão técnica preferiu aguardar para promover a estreia. O zagueiro Kannemann, em recuperação de um problema no joelho, também ficou fora da lista.

Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

São Paulo

Tiago Volpi; Igor Vinícius (Daniel Alves), Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Rojas (Rigoni) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Grêmio

Chapecó; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Darlan, Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e hora: 21h.