Grupo de transição do Grêmio tem seis jogadores com Covid-19

O Departamento Médico do Grêmio confirmou seis casos de Covid-19 no grupo de transição. São eles o goleiro Adriel, o lateral Felipe Albuquerque, os zagueiros Ericson e Gustavo Martins o meia Vini Paulista e o atacante Emerson.

A informação é da repórter Mauri Dorneles. Todos os atletas passaram por testes antígeno e de RT-PCR para contraprova. Os resultados ainda não foram divulgados.

Os atletas estão em isolamento. Os seis estão assintomáticos e em monitoramento constante pelo Departamento Médico do clube.

Ainda com o grupo principal, o Grêmio volta a campo no domingo, quando enfrenta o Guarany de Bagé. A partida, válida pela 4ª rodada do Gauchão, acontece na Arena, às 19h30min.