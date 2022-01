Grupo de transição do Grêmio volta aos treinos após vitória sobre o Caxias

publicidade

O grupo de transição do Grêmio voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira, após a vitória por 2 a 1 sobre o Caxias, na estreia do Gauchão, na Arena, nesta quarta. A atividade ocorreu no CT Hélio Dourado.

Os jogadores que atuaram a maior parte do tempo fizeram treinos regenerativos na academia. Os demais cumpriram atividades em campo reduzido. Com Cesar Lopes e o auxiliar Ruimar Kunzel comandando o trabalho, foram feitos exercícios de arrancada, conclusão à gol e troca rápida de passes, com pressão na marcação.

O elenco volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho. A atividade é a última antes da viagem para Pelotas, onde a equipe faz a segunda partida no Campeonato Gaúcho.

No sábado, o time de transição do Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas. A partida acontece no estádio Bento Freitas, às 16h30min.

