Guerra garante estar alinhado com Renato e admite necessidade de reforços para o Grêmio

Além de falar sobre o caso de manipulação de jogos no Brasileirão, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, concedeu entrevista coletiva para comentar a manifestação do técnico Renato Portaluppi feita após o jogo contra o Red Bull Bragantino, ainda no final de semana passado. O dirigente garantiu que não há nenhuma tensão com o treinador e admitiu a necessidade de reforçar o plantel.

"Eu mesmo tenho dito que o Grêmio precisa de reforços, então naquela manifestação não teve nada de novo. O que houve foi uma questão de tom porque é preciso considerar outras circunstâncias. Tenho uma excelente relação com o Renato, que é até um amigo, não apenas o nosso treinador. A relação está muito boa e acho que o Grêmio tem condições de fazer uma boa campanha no Brasileirão", explicou Guerra depois da derrota para o Palmeiras.

Outra demonstração de que Guerra e Renato estão alinhados é a ideia de que o time poderá render mais com o retorno dos lesionados do departamento médico. "Estamos contentes com o trabalho da comissão técnica. Para nós, está muito claro que as lesões nos prejudicaram muito. O retorno de muitos atletas, que ainda não estão no ritmo, também não auxiliou. Enfrentamos um gramado sintético e uma equipe muito entrosada como a do Palmeiras. É importante que a gente continue trabalhando sério porque teremos outros jogos fundamentais no Brasileirão", disse.