Hermann elogia Tiago Nunes e exalta avanços na preparação física do Grêmio

publicidade

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Hermann, elogiou o técnico Tiago Nunes após o empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal deste domingo, na Arena. O resultado valeu ao Tricolor o tetracampeonato estadual.

O dirigente destacou o papel da nova comissão técnica no título conquistado neste fim de semana. Elogiou Tiago Nunes, e falou da confiança que o grupo ganha após o tetracampeonato. "Dá lastro para a continuidade do trabalho. Fomos campeões, isso ajuda demais a seguir com o projeto, que esperamos que seja vencedor", frisou.

Veja Também

Hermann também destacou os avanços na preparação física do Tricolor após a chegada da comissão técnica. De acordo com ele, o Grêmio tem terminado os jogos ocupando o campo do adversário. "Avançamos nesse quesito. Cabe ressaltar o trabalho da equipe de preparação física para isso", frisou.

Após o tetracampeonato estadual, o Grêmio volta a campo na quinta-feira, para enfrentar o La Equidad, fora de casa, às 21h30min, para cumprir tabela pela Sul-Americana. No domingo, às 16h, enfrenta o Ceará, no Castelão, na estreia do Brasileirão.