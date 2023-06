Imprensa internacional repercute gesto de Suárez sobre rumores de aposentadoria: "Mandou calar"

publicidade

Em meio aos rumores de sua aposentadoria, o atacante Luis Suárez repercutiu nos jornais internacionais após a boa atuação e vitória gremista na noite de quinta-feira. O destaque foi para a comemoração do Pistolero, que alterou seu habitual beijo na pistola para um novo movimento. Na avaliação do Ovación, do Uruguai, o gesto foi claro: "Mandou calar" a quem tenha sugerido a possibilidade de uma saída imediata dos gramados.

Com um gol e uma assistência, o camisa 9 comandou o triunfo do Tricolor. "Que sigam falando". Na Espanha, no Mundo Deportivo, a celebração foi vista como uma dedicatória a quem projeta sua saída dos campos. No Diário Ás, a definição foi: "Suárez esquece seu joelho (...) o coração de Suárez é único".

O Diário Olé, da Argentina, viu como um "festejo desafiante". O Fox Sports do México brincou com a possibilidade do artilheiro colocar uma prótese no joelho. "No que ele necessita prótese? Suárez manda calar rumores".

