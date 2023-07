Joelho de Suárez "nunca foi discutido" durante contratação, diz dirigente do Grêmio

publicidade

O vice-presidente do Grêmio, Eduardo Magrisso, comentou, em entrevista à Rádio Guaíba nesta sexta-feira, sobre as tratativas para trazer Luís Suárez, iniciadas ainda no fim do ano passado. Segundo o dirigente, a condição do joelho direito do atleta não passou pelas conversas e negociações à época. Depois de mais uma semana de especulações sobre o futuro do jogador, o Tricolor chegou à Bahia no início da noite, com a expectativa do uruguaio jogar ao menos no jogo pela Copa do Brasil em Salvador.

"Na época da contratação do Suárez, nunca se discutiu a questão do joelho dele", relatou. "A nossa preocupação principal era ter os recursos para conseguir a contratação desse grande jogador", frisou Magrisso.

Segundo ele, quando Suárez chegou a Porto Alegre passou pelos testes normais que todos os atletas contratados realizam. "Realizou os exames médicos normalmente. Confiamos na avaliação do nosso departamento médico", relatou o vice-presidente. "O Suárez tem comprovado isso com os gols e resultados que tem entregado. Lesões fazem parte", ponderou

Magrisso confirmou que em algum momento Suárez deve encontrar seu médico de confiança para outra avaliação. "O Grêmio respeita esse desejo dele. Assim como ele, nós também queremos que nossos atletas sejam tratados pelos melhores especialistas."