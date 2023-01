Jogo entre Grêmio e Esportivo deve ter lotação máxima na Montanha dos Vinhedos

publicidade

A boa fase do Grêmio e o efeito Luis Suárez seguem mobilizando o torcedor gremista e até o mesmo torcidas adversárias no interior do Rio Grande do Sul. O confronto entre o Tricolor e o Esportivo, agendado para esta quarta-feira, às 20h, deve ter lotação máxima na Montanha dos Vinhedos. A expectativa é de que 10 mil pessoas assistam ao jogo.

Segundo informações do repórter da Rádio Guaíba Paulo Nunes, foram disponibilizados 3.912 ingressos para a torcida do Grêmio e 90% já foram vendidos. Dessa forma, a diretoria do clube de Bento Gonçalves é de receber o maior número possível de torcedores.

Oficialmente, a Montanha dos Vinhedos tem capacidade total para 8,7 mil pessoas, conforme o PPCI do Corpo de Bombeiros local. A partida, porém, deve mobilizar ainda mais gente porque há uma liberação para o uso de áreas sem arquibancadas, que ficam atrás das goleiras.

Depois de poupar diversos atletas, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, deverá escalar o que tem de melhor no duelo de amanhã. Dessa forma, Luis Suárez deverá ser a principal atração. O uruguaio não esteve em campo no último domingo, quando o Tricolor venceu o São José por 1 a 0.