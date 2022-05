Kannemann é relacionado pelo Grêmio para jogar a Recopa Gaúcha

publicidade

Como era projetado ao longo da semana, o Grêmio viaja a Vacaria com um time totalmente formado por reservas. A lista de relacionados para o confronto de terça-feira, às 19h, diante do Glória, pela Recopa Gaúcha, foi divulgada no início da tarde desta segunda – o zagueiro Kannemann é uma das novidades. O lateral Edílson, que se recupera de lesão, não foi convocado.

Na final única, o Tricolor busca o seu tricampeonato da jovem competição, que é disputada desde 2014. A partida vem sendo tratada como uma alternativa para que Roger Machado rode o elenco. Kannemann, que deve fazer a dupla de zaga com o jovem Natã, não atua desde o final do ano passado, quando passou por uma cirurgia no quadril.

Existia a expectativa de que Edílson assumisse a vaga na lateral-direita. O jogador não atua desde a segunda rodada da série B. Com a ausência na lista, o garoto Thomas Luciano deve ser o titular, mas não está descartada a utilização do zagueiro Rodrigues de maneira improvisada. Thiago Rosa pode assumir o outro lado, com Cuiabano correndo por fora.

Veja Também

Benitez, que vem sendo contestado ao longo da temporada, pode ser o nome de criação do Grêmio no setor de meio-campo. É no miolo do campo que o torcedor deve ficar atento. Além de Benitez, Roger deve promover a entrada de Thiago Santos. O volante, que ainda não atuou na Série B, perdeu espaço no novo esquema composto pela trinca Villasanti, Lucas Silva e Bitello.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Roger Machado para a disputa da #RecopaGaúcha2022



⚽🏆🇪🇪 #GLOxGRE pic.twitter.com/PcxhkoLGGg — Grêmio FBPA (@Gremio) May 23, 2022

Sarará e Campaz devem compor o ataque, tendo Elkeson como centroavante. O Tricolor treinou na manhã desta segunda e viajou para Vacaria ao término da atividade. A chegada da delegação está programada para as 18h.

Presidente do Glória diz não temer o Grêmio

No domingo, em entrevista ao programa Concentração, da Rádio Guaíba, o presidente do Glória de Vacaria, Eugênio Andrade Marques, projetou o confronto diante do Tricolor. “Cada partida é uma história. Não tem jogo ganho. Sabemos que é um jogo difícil, respeitamos o Grêmio, mas não tememos o nosso adversário. Esperamos que o Glória se encontre em campo. Está tudo sendo preparado para conseguirmos trazer mais um troféu para a nossa galeria”, disse.

Marques também projetou a maneira com que o time de Vacaria planeja atuar dentro das quatro linhas. Conforme o presidente, o grupo está preparado para um Grêmio propositivo, que busque o ataque. “Nosso time vai manter a cautela defensiva e acredito que o nosso treinador vai montar um esquema capaz de surpreender o adversário dentro do que ele imagina”, avaliou o dirigente, que afirmou que a cidade, assim como outras próximas, está mobilizada para a partida.