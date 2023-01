Lucas Leiva confia em recuperação de problemas cardíacos: "Acredito que vou voltar"

publicidade

Um mês após ter alterações cardíacas constatadas, o volante Lucas Leiva falou pela primeira vez sobre sua expectativa de retorno aos gramados pelo Grêmio e recuperação do quadro clínico.

"Estou confiante em voltar, em março vou refazer os exames, estou tranquilo, não senti nenhum sintoma, acredito que vou voltar, agora estou aproveitando para curtir a família", afirmou na noite de terça-feira, no gramado da Arena, na celebração do título da Recopa Gaúcha.

Lucas também deu detalhes da sua "participação" na contratação do atacante uruguaio Luis Suárez. O camisa 9 teve uma estreia de gala com três gols. A dupla criou uma amizade nos anos que jogaram junto pelo Liverpool.

"Ele me pediu informações sobre a cidade, casa, escola, o papel da direção foi muito importante, e principalmente a vontade do jogador, ele queria jogar no Grêmio", revelou.

