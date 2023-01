Lucas Leiva saúda chegada de Suárez ao Grêmio: "Porto Alegre te espera com muito carinho"

publicidade

Após o Grêmio anunciar Luis Suárez de forma oficial, o volante Lucas Leiva usou as redes sociais para saudar a chegada do centroavante uruguaio ao Tricolor. Ambos são amigos e atuaram juntos no Liverpool, da Inglaterra, entre 2011 e 2014.

"Bem-vindo, Luis Suárez. Porto Alegre te espera com muito carinho. #dalegremio", escreveu.

Suárez e Lucas Leiva, porém, não sabem se poderão reeditar a dupla dos tempos de Inglaterra no Grêmio. Isso porque o volante está afastado de forma momentânea do futebol por causa de um problema cardíaco detectado na pré-temporada. O jogador será reavaliado novamente entre março e abril para saber se poderá ou não voltar a atuar.

Veja Também