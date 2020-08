Maicon e Pepê passarão por novos exames nesta segunda-feira

publicidade

Pepê e Maicon passarão por novos exames nesta segunda-feira para avaliar a situação das lesões. A tendência é que ambos fiquem de fora do jogo do Grêmio contra o Sport, na quinta-feira, pelo Brasileiro. Após afirmar na sexta-feira que todos os jogadores treinaram e estavam à disposição, após o título do Gauchão sobre o Caxias, Renato Portaluppiu admitiu preocupação com os dois importantes jogadores da equipe.

“Tem coisas que vocês (torcedores e imprensa) não ficam sabendo que acontece com certos jogadores. Ao meio dia, na hora de fazer a revisão médica o Maicon entrou no meu quarto e falou que estava sentindo uma dor na coxa, próximo ao adutor. Não arriscamos, pois ele podia jogar 10 minutos, 20 ou até 90, o que era muito difícil com as dores. Tocando no local, ele sentia. Era uma decisão e precisava de todos 100%. (...) O Pepê ainda sente dores no local. Temos um grupo grande e todos os jogadores tem a minha confiança”, revelou Renato Portaluppi.

Aos 34 anos, Maicon é a principal liderança do elenco gremista e é considerado fundamental para o meio de campo da equipe. Já Pepê é o substituto de Everton Cebolinha e começava a se firmar no ataque do Tricolor até sofrer a lesão no primeiro jogo da final contra o Caxias. Porém, como sete jogos em setembro, incluindo a retomada da Libertadores, contra a Universidad Católica, do Chile, todo cuidado é pouco para não perder os jogadores por mais tempo.

“O Maicon acabou jogo com dores e ele e o Pepê vão fazer exames. Com o diagnóstico vamos conversar com o departamento médico, fisioterapeutas, fisiologistas e, a partir daí, vamos poder ter um pensamento para o jogo de quinta-feira”, ressaltou o treinador.

Jean Pyerre

Renato Portaluppi ainda pediu paciência com Jean Pyerre, em especial, com as participações deles durante este período. Mesmo ressaltando que ele vem sendo importante para a equipe, o treinador voltou a destacar os problemas que o jovem meia vem passando.

“Temos que dar um desconto para esse garoto. O pai dele vem melhorando, mais ainda é um problema. Por isso, tenho poupado ele em alguns jogos e treinamentos. Muitas coisas que acontecem aqui dentro vocês (torcida e imprensa) não sabem, mas o importante é que nós sabemos. Muitos reclamaram que o Jean sai em quase todos os jogos, mas se eu tomo uma atitude é para o bem do clube e do jogador. A cabeça dele ainda não está 100% boa, mas vem melhorando”, destacou.

O Grêmio inicia a preparação para enfrentar o clube pernambucano com um treino às 15h30min. A partida contra o Sport ocorre na quinta-feira, às 19h, na Arena. Após cinco rodadas, o Tricolor é o 12º colocado do Brasileiro com sete pontos, mas com um jogo a menos do que sete clubes que estão na parte superior da tabela de classificação. O rubro-negro de Recife é o 19º com quatro pontos em seis partidas.