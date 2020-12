Maicon vê Grêmio “crescendo no momento certo” da temporada

publicidade

O Grêmio tem mais um grande desafio na sua longa história na Copa Libertadores. Na quarta-feira, abre o duelo de tricampeões da América diante do Santos, na Arena, em seu melhor momento da temporada. Depois de superar turbulências e ver Renato sendo contestado, o time voltou a encontrar o caminho das vitórias e segue vivo nas três competições do ano.

Para o volante Maicon, a equipe cresceu no momento certo e voltou a apresentar um bom futebol. “Nunca deixamos de acreditar que podíamos retomar o nível que estamos agora. Não dá pra achar que está tudo certo, mas também não está tudo errado. Estamos tentando crescer e evoluir como equipe para voltar a buscar os títulos”, pontuou.

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, no domingo, o técnico Renato Portaluppi voltou a dizer que a equipe joga o melhor futebol do Brasil. Apesar disso, Maicon preferiu evitar comparações com times vencedores do Grêmio em outras temporadas, como 2016 e 2017. “São equipes diferentes, com jogadores diverentes. Mas a gente vem crescendo. Temos muito a melhorar. Não é fácil, mas o objetivo é esse”, frisou.

O volante também projetou o confronto contra o Santos. Elogiou o time treinado por Cuca, e pediu atenção total diante de um adversário difícil e tradicional em Copa Libertadores. “Temos que nos concentrar, fazer um grande jogo dentro de casa. Não podemos sofrer gols. Respeitar o adversário mas ao mesmo tempo se impor para sair com o resultado positivo”, destacou.

O Grêmio enfrenta o Santos pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira, às 19h15min, na Arena. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, no mesmo horário, na Vila Belmiro.

