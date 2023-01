Marcelo Pitol responde crítica de Renato sobre anti-jogo contra o Grêmio: "Ele mesmo já fez"

publicidade

Em entrevista na Rádio Guaíba, o goleiro Marcelo Pitol, do Brasil de Pelotas, respondeu as críticas feitas por Renato Portaluppi sobre o anti-jogo praticado pelo Brasil de Pelotas na derrota contra o Grêmio, na Arena. Segundo o jogador, o próprio treinador tricolor já usou do mesmo artifício em outros jogos, o que é normal dentro do contexto do futebol.

"Quanto ao anti-jogo, o Renato exagerou e foi mal na colocação dele. Ele mesmo já fez, pode vir a fazer esse cera, é do jogo. O Grêmio, o Inter ou até o Flamengo, se estiverem ganhando um jogo de Libertadores fora de casa, podem vir a fazer este tipo de coisa, então é preciso se entender que faz parte do jogo", reiterou Pitol, nesta quinta-feira.

Ao longo da partida em Porto Alegre, o goleiro Xavante se envolveu em um "pequeno atrito" com Luis Suárez, centroavante do Grêmio. Pitol elogiou a qualidade do camisa 9, que decidiu o confronto com um gol aos 44 minutos do segundo tempo. "Eu e o Suárez tivemos um pequeno atrito, mais por parte dele. Mas ele é um grande jogador, não se pode dar o mínimo de espaço pois ele acharia, e de fato achou uma oportunidade e marcou para o Grêmio."

Mesmo com a derrota, Marcelo Pitol elogiou o desempenho do Brasil de Pelotas. A ideia do Xavante era sair da Capital com pelo menos um ponto, mas o gol no final estragou com os planos do técnico Rogério Zimmermann. "Esperávamos conseguir pelo menos 1 ponto na noite de ontem. Saímos contentes com o desempenho do time, mas chateados pelo resultado final."

Veja Também