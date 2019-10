Meio campo gremista Pedro Lucas é convocado para o Mundial Sub-17

publicidade

O meia gremista Pedro Lucas Obermuller foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol para defender o Páis no Campeonato Mundial Sub-17. O jogador substituirá Reinier, do Flamengo, que não se apresentou nesta segunda-feira, após ter sido cedido pela entidade máxima ao clube ao Rubro-Negro por uma semana. Assim, o garoto da base do Tricolor integrará a equipe na Granja Comary, onde o time do técnico Guilherme Dalla Déa permanecerá em preparação para o mundial até o próximo dia 22.

A competição será realizada no Brasil, de 26 de outubro e 17 de novembro. As sedes serão as cidades de Brasília, Goiânia e Cariacica, no Espírito Santo. A lista final para a competição com os 21 jogadores inscritos será enviada à FIFA no dia 16 de outubro.

Nascido no Espírito Santo, em 2002, o jovem gremista, nome constante nas recentes convocações da categoria, recebeu seu quarto chamado e se juntará ao volante do Tricolor Diego Rosa para representar o país. Além dos jogadores, o timetem representantes na comissão técnica: o preparador de goleiros Mateus Famer e o fisioterapeuta Jorge Giongo.