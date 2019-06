Michel e Rômulo não treinam e passam a ser dúvida no Grêmio

publicidade

A escalação do Grêmio para o jogo contra o Fortaleza, agendado para este sábado, será um mistério até uma hora antes da bola rolar. Depois de testar opções nas laterais na quarta-feira, o trabalho desta quinta pela manhã trouxe novas indefinições. Michel e Rômulo não treinaram e passam a ser dúvida para o confronto contra os cearenses. Por outro lado, Luan e Thaciano voltaram a trabalhar normalmente e devem ficar à disposição para a partida no estádio Centenário, já que a Arena está entregue para a Conmebol, que faz os preparativos para Copa América.

Caso Michel e Rômulo não tenham condições de jogo, Jean Pyerre pode voltar a fazer a função que exercia nas categorias de base. “(Volante) É a posição que mais me sinto à vontade, devido ao meu estilo de jogo, que é de sempre jogar atrás da bola. Contra o Bahia, tive um pouco mais de liberdade para fazer o jogo rodar por trás e fiquei mais à vontade. Se o professor precisar, estou à disposição, mas tem outros jogadores que podem ajudar”, revelou o jovem jogador.

Como Luan treinou dois dias seguidos, deve ficar à disposição para sábado e pode voltar à função no meio de campo, com Jean atuando ao lado de Maicon. A tendência é que o Grêmio atue com: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Rodriguez e Leonardo (Darlan); Maicon, Michel (Jean Pyerre), Pepê (Diego Tardelli), Jean Pyerre (Luan) e Alisson; Felipe Vizeu.

Divididos em três equipes, os jogadores participam de um treinamento coletivo de velocidade e recomposição em campo reduzido. ⚽️🇪🇪💪🏽 #VamosTricolor pic.twitter.com/lFzUNofGqG — Grêmio FBPA (@Gremio) 6 de junho de 2019

“Mesmo com o Michel e o Rômulo, que são marcadores, temos que ajudar um pouco mais para suprir e não sobrecarregar ninguém”, destacou Jean ao falar do processo de marcação no setor de meio-campo.

A definição da equipe para enfrentar o Fortaleza ocorrerá no último treino, na sexta-feira, às 9h30min. A atividade terá a primeira parte fechada para a imprensa e a segunda aberta. Logo após, a delegação viaja para Caxias do Sul. O jogo válido pela oitava rodada está marcado para sábado, às 19h.