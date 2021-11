"Não tem mais matemática", avalia Denis Abrahão sobre projeção do Grêmio nos próximos jogos

publicidade

Após mais uma derrota no Brasileirão, o vice de futebol do Grêmio, Denis Abrahão admite que o momento é de "abandonar" a matemática e se dedicar no jogo a jogo nas próximas dez rodadas. Conforme as projeções, para escapar, o time gremista precisa vencer seis dos dez jogos restantes.

"Não tem mais matemática. Confesso que depois dessa derrota de ontem não olhei mais para a matemática. O foco tem que ser no jogo a jogo. No vencer ou vencer", afirmou em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba, na tarde desta quinta-feira.

Sobre a próxima partida, contra o Inter, no sábado, às 19h, no Beira-Rio, Abrahão reconheceu a dificuldade da partida, mas prometeu empenho dos atletas. "Será um grande duelo, o maior clássico do Brasil".

Ao longo da entrevista, o vice de futebol voltou a criticar as decisões da arbitragem e supostas "controvérsias" contra o Grêmio. "Odeio falar de arbitragem, mas onde está a isonomia? Quero entender os critérios. São decisões diferentes quando se trata do Grêmio (...) os bandeirinhas, por exemplo, estão como carro a álcool, vão cair em desuso, tudo fica para o VAR e o juíz", pontuou. O tom foi semelhante ao adotado logo na entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Mineiro.

Apesar de entender que erros vem sendo cometidos, Abrahão não vê má-fé na arbitragem ou um complô contra o Grêmio visando prejudicar o time. "O Grêmio não deve ser mais prejudicado. Não quero ser beneficiado. Eu quero igualdade", finalizou.

