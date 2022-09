Na volta de Renato, Grêmio encara Vasco com expectativa de Arena lotada

publicidade

O mês de setembro é marcado por datas importantes no Grêmio. O aniversário do próprio clube, no próximo dia 15, e de Renato Portaluppi, que completou 60 anos nesta sexta-feira. O domingo, dia 11, também marcará mais um dia especial nos quase 119 anos de vida do Tricolor. O reencontro do treinador com time e torcida será também um recomeço gremista em 2022. A partida contra o Vasco, na Arena, às 16h, pode devolver a terceira colocação na tabela. Com contrato até o final da disputa da Série B, Renato Portaluppi é o nome preferido dos principais candidatos à presidência e da maioria dos gremistas para a continuidade do trabalho em 2023.

Para sua reestreia à frente da equipe, além de um domingo ensolarado na Capital, é esperado também uma evolução da equipe. Para o jogo, a expectativa é que a Arena receba cerca de 50 mil torcedores. O nome do maior ídolo mobiliza, além do torcedor, o grupo de jogadores. Com um ambiente mais leve, a volta do treinador líder do vestiário, deixa todos mais confiantes – do presidente ao roupeiro, como o próprio Renato gosta de mencionar. Um dos motivados e jogador a ser recuperado quer dar um presente de aniversário ao treinador.

O lateral-direito Edílson é um dos homens de confiança do técnico, líder nas conquistas de Copa do Brasil e Libertadores sob o comando de Portaluppi. Em entrevista coletiva na sexta-feira, o jogador falou sobre a importância do jogo “direto” na disputa pelo acesso.

“Não ter vencido o pessoal de cima não muda muito, é se distanciar o quanto mais do quinto para ter esse acesso. São jogos grandes, tenho certeza que a Arena vai estar cheia, sei como é esse ambiente e tudo nos favorecendo. Espero que possamos fazer um grande jogo, na volta do Renato, dar esse presente de aniversário para ele”, brincou o lateral.

Recuperado das lesões, que ele tratou de assumir como de sua responsabilidade, reconheceu também que a falta de pré-temporada e treinamentos no início do ano como motivo para seus problemas físicos recentes. Mesmo assim, Edílson deve ganhar sequência na titularidade. Por outro lado, Renato deve ainda fazer uma mudança no meio campo, que terá Villasanti e Bitello ao lado de Thaciano ou Campaz, que disputam posição como meia.

Brasileirão Série B - 29ª rodada

Grêmio

Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Campaz; Biel, Diego Souza e Guilherme. Técnico: Renato Portaluppi.

Vasco

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey, Nenê e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Figueiredo. Técnico: Jorginho.

Árbitro: Raphael Claus (Fifa)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (Fifa) e Alex Ang Ribeiro (trio paulista).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).

Data e hora: Domingo, 11 de setembro, às 16h.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).