Nathan e André Henrique treinam pela primeira vez no Grêmio

Após conquistar o hexacampeonato gaúcho, o grupo do Grêmio voltou aos treinos nesta segunda-feira, visando a partida contra o ABC-RN, na quinta-feira, às 21h30min, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os jogadores que disputaram os 90 minutos da partida contra o Caxias fizeram trabalhos renegerativos e de recuperação. Já os demais atletas foram à campo, no CT Presidente Luiz Carvalho, para uma atividade técnica.

Os novos reforços Nathan e André Henrique foram as principais novidades. A dupla treinou pela primeira vez no novo clube. Atletas da categoria Sub-20 do Tricolor também integraram os trabalhos: os laterais Cristiano, José Guilherme e Adryel, o zagueiro Viery, os volantes Mila e Thalyson, assim como o meia Jefinho e os atacantes Rubens, Lian e Pedro Clemente.

O Grêmio volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. A equipe viaja na quarta-feira rumo ao Rio Grande do Norte, palco do confronto com o ABC.

