Nathan e Iturbe sofrem lesões musculares e desfalcam o Grêmio na sequência do Brasileirão

O Grêmio divulgou, na tarde desta quinta-feira, que Nathan e Iturbe sofreram lesões musculares. Enquanto o meia teve uma contusão grau 1 no músculo adutor da coxa esquerda, o atacante foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita. Ambos já iniciaram tratamento com a fisioterapia. O Tricolor não divulgou o tempo de parada dos jogadores.

Nathan e Iturbe foram titulares na derrota do Grêmio para o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena, na quarta-feira. O camisa 13 ficou em campo até os 22 minutos do segundo tempo, quando foi substituído pelo garoto Josué. Já o camisa 21 deixou o gramado no intervalo, com Everton Galdino entrando em seu lugar. O argentino havia sentido o problema na coxa direita ainda no final do primeiro tempo.

As lesões de Nathan e Iturbe aumentam a lista de desfalques de Renato Portaluppi para o confronto contra o São Paulo, no sábado, às 18h30min, no Morumbi. Além da dupla, o treinador gremista não poderá contar com Reinaldo, suspenso, Mila, lesionado, e Ronald, com a Seleção Brasileira no Pan-Americano do Chile. Rodrigo Ely, Cuiabano, Carballo e João Pedro Galvão serão reavaliados pelo departamento médico para saber se terão ou não condições de jogo. Por outro lado, Villasanti deve retornar normalmente ao time titular.

